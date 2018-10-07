У Росії зник український політв'язень, – юрист
"Адвокату Локтєву, що приїхав до СІЗО, відмовили в допуску (до політв'язня - УП) під приводом того, що Куку відвезли. Куди - не говорять", - пише у Facebook юрист Олександр Попков.
Він нагадав, що Емір-Усеїн 14 днів тримав голодовку на підтримку іншого політв'язня - Олега Сенцова.
Як повідомляв iPress.ua, 26 червня, у свій день народження, Емір-Усеїн Куку почав голодування.
Він був затриманий 11 лютого 2016 року під час масових обшуків і затримань у Криму.
У липні 2016 року поміщений в спецблок СІЗО як "небезпечний підслідний". Ще пізніше був також звинувачений у підготовці до "насильницького захоплення влади".
У грудні 2017 року його було етаповано із Криму до Ростову-на-Дону.
Емір-Усеїн заарештований за підозрою в участі в діяльності "Хізб ут-Тахрір" (ісламської партії, яка вільно працює в Україні і Європі, а також у більшості країн світу, і вважається забороненою в Росії).
До арешту Куку активно займався правозахисною діяльністю, надавав правову допомогу населенню і повідомляв про випадки політично мотивованих насильницьких зникнень у Криму.
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