У Росії звільнили гендиректора компанії, яка замішана в скандалі Siemens
Засідання пройшло напередодні. На порядку денному було два питання, крім припинення повноважень було питання про призначення нового генерального директора, повідомляє російський "Інтерфакс".
Джерело повідомило "Інтерфаксу", що Філіппову в четвер може бути пред'явлено звинувачення в халатності. Підтвердженням цієї інформації від офіційних представників правоохоронних органів "Інтерфакс" не має.
Водночас рада директорів ПАТ "Силові машини" на засіданні 19 липня прийняла рішення про призначення на посаду генерального директора Юрія Петреню, який раніше обіймав посаду заступника генерального директора-технічного директора, говориться в повідомленні компанії.
Як відомо, "Силові машини" - молодший партнер німецького концерну Siemens в СП "Сіменс технології газових турбін" (СТГТ).
Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.
Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".
Siemens має намір подати в суд на відповідальних за поставку до Криму як мінімум двох турбін свого виробництва.
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