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Росія звинуватила двох командирів української армії в обстрілі мирного населення

Cлідчий комітет інкримінує українським військовослужбовцям артобстріли з важкої зброї цивільної інфраструктури
Слідчий комітет РФ заочно пред'явив звинувачення двом командирам 58 окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України.
Росія звинуватила двох командирів української армії в обстрілі мирного населення Фото:news_hub

Про це повідомляє прес-служба СК.

Мова йде про командира бригади полковника Сергія Заболотного і командира 16 окремого мотопіхотного батальйону тієї ж бригади підполковника Олега Громадском. Військових звинувачують в тому, що в 2016 році під їх керівництвом велися артилерійські обстріли мирних жителів та об'єктів цивільної інфраструктури в районі Авдіївки.

Крім того, слідчий комітет інкримінує українським військовослужбовцям артобстріли з важкої зброї цивільної інфраструктури в селищі Спартак і місті Ясинувата Донецької області, які нібито проводилися в тому ж 2016 році.

"В результаті цих обстрілів були пошкоджені житлові будинки і важке поранення отримав місцевий житель", - стверджують російські слідчі.

Нагадаємо, за минулу добу, 18 квітня, ворог 35 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ в зоні проведення АТО, двоє українських захисників отримали поранення.

 
 
 
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19 04 2017 10:42
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