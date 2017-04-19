Росія звинуватила двох командирів української армії в обстрілі мирного населення

Слідчий комітет РФ заочно пред'явив звинувачення двом командирам 58 окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-служба СК.

Мова йде про командира бригади полковника Сергія Заболотного і командира 16 окремого мотопіхотного батальйону тієї ж бригади підполковника Олега Громадском. Військових звинувачують в тому, що в 2016 році під їх керівництвом велися артилерійські обстріли мирних жителів та об'єктів цивільної інфраструктури в районі Авдіївки.

Крім того, слідчий комітет інкримінує українським військовослужбовцям артобстріли з важкої зброї цивільної інфраструктури в селищі Спартак і місті Ясинувата Донецької області, які нібито проводилися в тому ж 2016 році.

"В результаті цих обстрілів були пошкоджені житлові будинки і важке поранення отримав місцевий житель", - стверджують російські слідчі.

Нагадаємо, за минулу добу, 18 квітня, ворог 35 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ в зоні проведення АТО, двоє українських захисників отримали поранення.