Росія звинуватила двох командирів української армії в обстрілі мирного населення
Про це повідомляє прес-служба СК.
Мова йде про командира бригади полковника Сергія Заболотного і командира 16 окремого мотопіхотного батальйону тієї ж бригади підполковника Олега Громадском. Військових звинувачують в тому, що в 2016 році під їх керівництвом велися артилерійські обстріли мирних жителів та об'єктів цивільної інфраструктури в районі Авдіївки.
Крім того, слідчий комітет інкримінує українським військовослужбовцям артобстріли з важкої зброї цивільної інфраструктури в селищі Спартак і місті Ясинувата Донецької області, які нібито проводилися в тому ж 2016 році.
"В результаті цих обстрілів були пошкоджені житлові будинки і важке поранення отримав місцевий житель", - стверджують російські слідчі.
Нагадаємо, за минулу добу, 18 квітня, ворог 35 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ в зоні проведення АТО, двоє українських захисників отримали поранення.
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