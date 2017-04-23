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У Росія дівчина на елітному Mercedes розтрощила 11 припаркованих автівок, - ВІДЕО

Винуватиця каже, що все сталось через кішку, яка перебігала дорогу
У російському Владивостоці дівчина за кермом автомобіля Mercedes-Benz не впоралась з керуванням і побила 11 припаркованих вздовж узбіччя автомобілів
У Росія дівчина на елітному Mercedes розтрощила 11 припаркованих автівок, - ВІДЕО Фото: vladivostok-news.net

Постраждалих внаслідок дивної автопригоди немає, проте понад 10 автомобілів тепер потребують ремонту, повідомляють місцеві ЗМІ.

Водночас медична екпертиза показала, що алкоголю в крові 22-річної водійки не було.

Очевидці публікують у соцмережах відео потрощених автомобілів, а сама винуватиця каже, що все сталось через кішку, яка перебігала дорогу.

Нагадаємо, що ведучий російського "Першого каналу" приніс у студію відро лайна під час прямої трансляції політичного шоу.

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23 04 2017 13:35
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