У Росія дівчина на елітному Mercedes розтрощила 11 припаркованих автівок, - ВІДЕО

Винуватиця каже, що все сталось через кішку, яка перебігала дорогу

У російському Владивостоці дівчина за кермом автомобіля Mercedes-Benz не впоралась з керуванням і побила 11 припаркованих вздовж узбіччя автомобілів

Постраждалих внаслідок дивної автопригоди немає, проте понад 10 автомобілів тепер потребують ремонту, повідомляють місцеві ЗМІ.

Водночас медична екпертиза показала, що алкоголю в крові 22-річної водійки не було.

Очевидці публікують у соцмережах відео потрощених автомобілів, а сама винуватиця каже, що все сталось через кішку, яка перебігала дорогу.

Нагадаємо, що ведучий російського "Першого каналу" приніс у студію відро лайна під час прямої трансляції політичного шоу.