CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ російському Владивостоці дівчина за кермом автомобіля Mercedes-Benz не впоралась з керуванням і побила 11 припаркованих вздовж узбіччя автомобілівПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Росія дівчина на елітному Mercedes розтрощила 11 припаркованих автівок, - ВІДЕО
Винуватиця каже, що все сталось через кішку, яка перебігала дорогу
Фото: vladivostok-news.net
Постраждалих внаслідок дивної автопригоди немає, проте понад 10 автомобілів тепер потребують ремонту, повідомляють місцеві ЗМІ.
Водночас медична екпертиза показала, що алкоголю в крові 22-річної водійки не було.
Очевидці публікують у соцмережах відео потрощених автомобілів, а сама винуватиця каже, що все сталось через кішку, яка перебігала дорогу.
Нагадаємо, що ведучий російського "Першого каналу" приніс у студію відро лайна під час прямої трансляції політичного шоу.
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