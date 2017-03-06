CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Санкт-Петербурзі на автобусній зупинці насмерть замерзла жінка літнього віку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Росія літня жінка насмерть замерзла на зупинці
У пенсіонерки діагностували переохолодження важкого ступеня
Фото: rbc.ua
"Жінка на вигляд 70-75 років була госпіталізована із зупинки громадського транспорту на проспекті Заневського, 71 напередодні рано вранці... Жінка померла в лікарні", - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на медиків.
Відзначається, що лікарі Александрівської лікарні діагностували у пенсіонерки переохолодження важкого ступеня.
Нагадаємо, що в результаті потужного урагану, що налетів на столицю РФ Москву, загинули як мінімум 11 людей.
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03 06 2017 13:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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