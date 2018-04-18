В Росії школяр напав з ножем на однокласників і підпалив школу

У російському місті Стерлітамак (Республіка Башкортостан) школяр з ножем напав на однокласників.

"За попередніми даними, 17-річний учень корекційного класу загальноосвітньої школи № 1 міста Стерлітамак зайшов до кабінету інформатики, де знаходилися його однокласники, і наявним при собі ножем порізав руку однієї з учениць, а також наніс ножове поранення вчителю. Потім він розлив займисту речовину і підпалив її. Опісля сам собі наніс ножове поранення", – повідомили в прес-службі Слідчого комітету Росії на своїй сторінці в Telegram.

У відомстві додали, що через підпал спрацювала пожежна сигналізація й учениця одного із класів вистрибнула з 2 поверху. "Від пожежі ніхто не постраждав. Підлітка і потерпілих госпіталізовано".

У коментарі "ТАСС" прес-секретар МОЗ Башкортостана Світлана Кускарбекова зазначила, що внаслідок нападу постраждало чотири людини.

"За нашою інформацією, чотирьох потерпілих доставлено до лікарні міста Стерлітамак, з них троє дітей. Стан усіх оцінюється як середньої тяжкості. Характер травм уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що зараз з'ясовуються всі обставини НП у школі в Башкирії. "На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про порушення кримінальної справи".

Про причини нападу не повідомляється, але за даними Ufa1, нападник навчався в спецкласі через затримки в розвитку.

Як передає видання, однокласники нападника "ніколи не помічали його агресії": "Добряк, ніколи не помічали агресії. Постійно слухав музику".

У республіканському мінохоронздоров'я підтвердили госпіталізацію чотирьох людей. Стан постраждалих — середньої тяжкості.

На місце події виїхав глава Башкирії Рустем Хамітов.