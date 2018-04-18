В Росії школяр напав з ножем на однокласників і підпалив школу
"За попередніми даними, 17-річний учень корекційного класу загальноосвітньої школи № 1 міста Стерлітамак зайшов до кабінету інформатики, де знаходилися його однокласники, і наявним при собі ножем порізав руку однієї з учениць, а також наніс ножове поранення вчителю. Потім він розлив займисту речовину і підпалив її. Опісля сам собі наніс ножове поранення", – повідомили в прес-службі Слідчого комітету Росії на своїй сторінці в Telegram.
У відомстві додали, що через підпал спрацювала пожежна сигналізація й учениця одного із класів вистрибнула з 2 поверху. "Від пожежі ніхто не постраждав. Підлітка і потерпілих госпіталізовано".
У коментарі "ТАСС" прес-секретар МОЗ Башкортостана Світлана Кускарбекова зазначила, що внаслідок нападу постраждало чотири людини.
"За нашою інформацією, чотирьох потерпілих доставлено до лікарні міста Стерлітамак, з них троє дітей. Стан усіх оцінюється як середньої тяжкості. Характер травм уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що зараз з'ясовуються всі обставини НП у школі в Башкирії. "На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про порушення кримінальної справи".
Про причини нападу не повідомляється, але за даними Ufa1, нападник навчався в спецкласі через затримки в розвитку.
Як передає видання, однокласники нападника "ніколи не помічали його агресії": "Добряк, ніколи не помічали агресії. Постійно слухав музику".
У республіканському мінохоронздоров'я підтвердили госпіталізацію чотирьох людей. Стан постраждалих — середньої тяжкості.
На місце події виїхав глава Башкирії Рустем Хамітов.
Нагадаємо, 15 січня стався напад на школу в Пермі. Двоє озброєних ножами підлітків напали на учнів четвертого класу і вчительку. Постраждали 15 осіб, 12 з них, включаючи нападників, були госпіталізовані. За версією слідства, напад підлітків на школу був навмисним, на них завели справу про замах на вбивство двох і більше осіб. Суд заарештував їх на два місяці, підлітків переведуть до СІЗО з лікарні, коли їх стан покращиться.
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