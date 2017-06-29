У російській колонії повісився двадцятирічний громадянин України

За словами правозахисника, в колонії кримінальні авторитети вимагали у хлопця гроші, погрожуючи побоями і зґвалтуванням, і, врешті-решт, довели до суїциду

У тюменській виправній колонії №2 20-річного громадянина України знайшли повішеним без ознак насильницької смерті.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на засновника соціальної мережі Gulagu.net, правозахисника Володимира Осечкіна.

"Три дні тому до нас на "гарячу лінію" Gulagu.net надійшло відразу декілька повідомлень від різних людей, які знаходяться в колонії №2 Тюменської області. Вони повідомили про те, що молодого хлопця, 20-річного (громадянина України – ред.) Станіслава довели до самогубства: відносно нього були приниження, тортури, його жорстоко кілька разів били так звані наглядачі в цій колонії, у нього вимагали грошові кошти", – сказав Осечкін.

Він написав відкриту заяву керівництву ФСВП, в слідчий комітет і в прокуратуру з вимогою розібратися з ситуацією в колонії. На думку правозахисника, у виправній установі діє корупційна схема: кримінальні авторитети вимагають великі суми грошей у інших ув'язнених і діляться із співробітниками колонії.

Тюменському регіональному управлінню ФСВП наразі загрожує перевірка через загибель громадянина України в колонії №2.

25 червня ув'язнений ВК-2 Тюменської області 20-річний громадянин України Станіслав Труняков був виявлений повішеним в одній з камер без ознак насильницької смерті. Він був засуджений на сім років за звинуваченням у перевезенні партії наркотиків. За словами правозахисника Володимира Осечкіна, в колонії місцеві кримінальні авторитети вимагали у Трунякова гроші, погрожуючи побоями і зґвалтуванням, і, врешті-решт, довели до суїциду.



Станіслав Труняков | Фото: vk.com

Нагадаємо, в Нацполіції України повідомляють, що потерпілими у справі про залучення українців на території Російської Федерації обманним шляхом в наркоторгівлю визнані близько 200 громадян України.