CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ російському місті Хабаровськ розбився вертоліт Мі-8, в результаті чого загинули шестеро осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У російському Хабаровську розбився вертоліт, загинули шестеро осіб
Уламки вертольота Мі-8 розкидані на місці катастрофи в радіусі 1 км
Фото: hromadske.tv
Як повідомляє Інтерфакс, вертоліт, який виконував навчально-тренувальний політ, здійснив жорстку посадку на пустирі. При ударі об землю вертоліт розлетівся на частини і загорівся. Місця будівлі і споруди при аварії зачеплені були.
Уламки вертольота Мі-8 розкидані на місці катастрофи в радіусі 1 км, місце події оточене, проводяться пошукові роботи.
За фактом аварії гелікоптера Слідком РФ порушив кримінальну справу. Серед можливих причин інциденту розглядаються несприятливі погодні умови, технічна несправність і помилка пілота.
Нагадаємо, в аргентинській провінції Ла-Пампа під час аварії легкомоторного літака загинуло п'ятеро осіб.
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11 04 2018 07:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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