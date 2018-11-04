У російському Хабаровську розбився вертоліт, загинули шестеро осіб

Уламки вертольота Мі-8 розкидані на місці катастрофи в радіусі 1 км

У російському місті Хабаровськ розбився вертоліт Мі-8, в результаті чого загинули шестеро осіб.

Як повідомляє Інтерфакс, вертоліт, який виконував навчально-тренувальний політ, здійснив жорстку посадку на пустирі. При ударі об землю вертоліт розлетівся на частини і загорівся. Місця будівлі і споруди при аварії зачеплені були.

Уламки вертольота Мі-8 розкидані на місці катастрофи в радіусі 1 км, місце події оточене, проводяться пошукові роботи.

За фактом аварії гелікоптера Слідком РФ порушив кримінальну справу. Серед можливих причин інциденту розглядаються несприятливі погодні умови, технічна несправність і помилка пілота.

Нагадаємо, в аргентинській провінції Ла-Пампа під час аварії легкомоторного літака загинуло п'ятеро осіб.