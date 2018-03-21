У російському місті півсотні дітей звернулися до лікарні зі скаргами на нудоту й висип

Ймовірно причиною може бути викид звалищного газу зі сміттєвого полігону

У Волоколамську (Росія) вже півсотні дітей звернулися до лікарні зі скаргами на висип, нудоту й запаморочення.

"Станом на 13:00 в Волоколамську ЦРЛ звернулися 50 дітей з різних шкіл міста. Діти оглянуті, основні скарги - нудота та запаморочення. Госпіталізовано одного хлопчика з підвищеним тиском і чотири дитини - за наполяганням батьків для обстежень", - зазначили в обласному МОЗ, повідомляє "Інтерфакс-Росія".

Відомство зазначає, що чотири дитини з висипом на шкірі оглянуті дерматологом, у всіх взята кров на лабораторні дослідження.

"На цей момент фахівці не пов'язують поводження з полігоном "Ядрово", - додали в прес-службі.



Полігон твердих побутових відходів "Ядрово". Фото: ТАСС

За даними ТАСС, різке зниження атмосферного тиску стало причиною викидів звалищного газу на сміттєвому полігоні "Ядрово".

"Сьогодні вночі на полігоні "Ядрово" <...> в результаті різкого падіння (атмосферного) тиску стався викид звалищного газу. Місця викидів були відразу виявлено, затомпоніровано", - сказав заступник голови уряду Московської області Олександр Чупраков, зазначивши, що на цей момент влада не може виключити появу неприємних запахів на полігоні.

Як нагадує "112 Україна", на початку березня у Волоколамському районі стався скандал через сміттєвий полігон "Ядрово". Місцеві жителі скаржилися на неприємний запах від звалища і зажадали від адміністрації Волоколамського району зупинити роботу "Ядрово".

Влада Волоколамського району Московської області ввела режим надзвичайної ситуації на території полігону, щоб почати його рекультивацію. Разом з тим підмосковне керівництво вирішило підготувати план заходів, спрямованих на зниження негативного впливу полігону "Ядрово" на довкілля.

16 березня на полігоні "Ядрово" відбулося кілька залпових викидів сірководню. Прес-служба міністерства екології та природокористування Московської області наступного дня повідомила про ліквідацію осередків витоку звалищного газу.