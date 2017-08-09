У російському МЗС не згодні з розміщенням миротворців на кордоні з РФ
"Коли українська сторона реагувала на нашу ініціативу, вони сказали, що це (розміщення миротворчого контингенту на лінії розмежування на Донбасі, - ред) не годиться, тому що починати потрібно з розміщення миротворців ООН не на лінії зіткнення, а на кордоні з Росією", - заявив Лавров, пише РБК.
"У темі підключення ООН до виконання мінських домовленостей я не бачу протиріччя між Росією і Україною, а бачу протиріччя між Україною і Мінських домовленостей", - додав Лавров.
Зазначимо, в американська компанії Bloomberg переконані, що російський президент Володимир Путін просуває тільки власні інтереси під виглядом миротворчої пропозиції на Донбасі.
Путін хоче, щоб міжнародні сили патрулювали тільки неофіційну лінію розмежування між окремими регіонами та військовими України.
Він хоче, щоб сили ООН забезпечили фактичне створення незалежної держави для прибічників Росії, зазначає видання.
Ця стратегія, включаючи анексію Криму та незаконний референдум 2014 року, є частиною довгострокової стратегії Путіна зі створення ряду "заморожених конфліктів" навколо кордонів Росії, як буферної зони між Росією і "ворожим" Заходом.
Пропозиція Путіна насправді – це Троянський кінь, пише видання.
Як відомо, 5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.
Також Путін заявляє, що якщо США поставлять зброю в Україну, то проросійські бойовики можуть направити свою зброю в інші українські регіони.
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