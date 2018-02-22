БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ21 лютого в міжнародному аеропорту Буенос-Айреса (Аргентина) затримали місцевого поліцейського Івана Близнюка (син російських емігрантів), який прибув з Рима зі своїм знайомим.
Нагадаємо, у порту Генуя італійська поліція зняла з борту контейнеровоза Dimitris C близько 300 кілограмів кокаїну. Білий порошок в пластикових пакетах виявили в морі члени екіпажу, громадяни України, які повідомили про незаконний вантаж владі.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У російському посольстві в Аргентині знайшли 389 кілограмів кокаїну
У рамках розслідування затримали місцевого поліцейського російського походження
Фото: clarin.com
Його підозрюють в причетності до створення каналу постачання кокаїну в Росію, - повідомило місцеве видання Clarin.
Розслідування почалося після того, як в грудні 2016 року російський посол в Аргентині Віктор Коронеллі повідомив Міністерству безпеки про те, що в школі при посольстві виявлені 12 підозрілих валіз, оформлених як дипломатичний вантаж. Про це стало відомо тільки зараз, оскільки інформація була засекречена.
Фото: clarin.com
Нагадаємо, у порту Генуя італійська поліція зняла з борту контейнеровоза Dimitris C близько 300 кілограмів кокаїну. Білий порошок в пластикових пакетах виявили в морі члени екіпажу, громадяни України, які повідомили про незаконний вантаж владі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 02 2018 19:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат
No articles