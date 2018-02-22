У російському посольстві в Аргентині знайшли 389 кілограмів кокаїну

21 лютого в міжнародному аеропорту Буенос-Айреса (Аргентина) затримали місцевого поліцейського Івана Близнюка (син російських емігрантів), який прибув з Рима зі своїм знайомим.

Його підозрюють в причетності до створення каналу постачання кокаїну в Росію, - повідомило місцеве видання Clarin.

Розслідування почалося після того, як в грудні 2016 року російський посол в Аргентині Віктор Коронеллі повідомив Міністерству безпеки про те, що в школі при посольстві виявлені 12 підозрілих валіз, оформлених як дипломатичний вантаж. Про це стало відомо тільки зараз, оскільки інформація була засекречена.



Фото: clarin.com

Нагадаємо, у порту Генуя італійська поліція зняла з борту контейнеровоза Dimitris C близько 300 кілограмів кокаїну. Білий порошок в пластикових пакетах виявили в морі члени екіпажу, громадяни України, які повідомили про незаконний вантаж владі.

