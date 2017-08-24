У російському Сургуті двох людей затримали за пособництво тероризму, – ЗМІ
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на неназвані джерела.
Цих людей звуть Ільнар та Усман, їх прізвищ видання не наводить. Вони обидва, як і Гаджиєв, вихідці з Дагестану, повідомляє видання.
За словами співрозмовників видання, Ільнар та Усман поділяли екстремістські погляди Гаджиєва і в мечеті "молилися окремо", "не за імамом".
Як йдеться в публікації, таких людей в місцевій громаді вважають екстремістами, про них стає відомо спецслужбам. Після нещодавнього встановлення в мечеті камер відеоспостереження ті, хто молилися окремо, перестали ходити туди.
Загалом після нападу в Сургуті було затримано не менше десяти чоловік, розповіли "Радіо Свобода" джерела в місцевій мусульманській громаді й близькі до слідчих органів. Серед них – 19-річний уродженець Таджикистану Наімжон Ікромов, який навчався з Гаджиєвим, але, за словами родичів, ніколи з ним не спілкувався. Після затримання його посадили на 15 діб за хуліганство; адвокату на суді бути не дозволили.
Нагадаємо, 19-річний Артур Гаджиєв 19 серпня напав із сокирою та ножем на перехожих в Сургуті, поранивши сім чоловік. Його застрелив поліцейський.
Версію теракту у правоохоронних органах назвали малоймовірною; в поліції та слідчому комітеті заявили, що перевіряють, чи не було в нападника психічних розладів.
Наступного дня терористична організація "Ісламська держава" поширила відеозапис, на якому, ймовірно, Гаджиєв присягає лідеру терористів Абу-Бакр аль-Багдаді. Влада РФ цю публікацію не прокоментували.
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