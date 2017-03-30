У російському Томську вчитель назвав школярів фашистами і обіцяв закопати їх, - ВІДЕО
Один з учнів передав відеозапис лекції місцевому виданню ТБ-2, інформує "Сноб".
Вчитель заявив, що читає лекцію за розпорядженням директора школи. Він застеріг дітей від небезпек, які їм загрожують, якщо до влади прийде опозиціонер Олексій Навальний, який організував мітинги 26 березня. П'ять осіб з цього класу ходили на акції.
Педагог прирівняв лібералізм до фашизму. Після цього, він звинуватив учнів у фашизмі і заявив, що суспільство хоче "вас всіх закопати".
"У суспільстві настрій вас всіх закопати. Бо завдяки вам [нерозбірливо] велика країна [нерозбірливо] підприємства, школи позакривали", - цитує видання "вчителя".
Також він заявив, що лібералізм веде людство у пекло.
"Лібералісти хочуть запровадити панування англосаксів у світі. І ви підтримуєте через свою недоумкуватість англосаксів. Фашисти уявляли себе арійською нацією, істинними арійцями. А ким ви уявляєте себе? Ви ж холопи англосаксів", - звернувся він до школярів.
28 березня волонтери штабу Навального в Томську опублікували запис розмови викладача фізики Томського державного університету Миколи Пічкурова зі студентами. Він теж лаяв тих, хто вийшов на мітинги проти корупції.
Нагадаємо, що 26 березня у містах РФ проходили антикорупційні мітинги, ініційовані опозиціонером Олексієм Навальним, влада лише невеликої частини зі 100 заявлених організаторами міст дала дозвіл на їх проведення.
В результаті, у Москві затримали більше людей, ніж під час масових акцій протесту 2012 року на Болотній площі.
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