У російському торговому представництві у Вашингтоні почалися обшуки, – ЗМІ

У самому представництві заявили, що вважають обшуки "рейдерським захопленням"

У російському торговому представництві у Вашингтоні почали проводити обшуки.

Про це повідомляє "РИА Новости".

За словами представника посольства Росії Миколи Лахоніна, під час обшуків присутні російські дипломати.

"Після наполегливої вимоги російської сторони співробітники посольства були допущені до огляду", – сказав він.

За його словами, співробітники торгового представництва продовжать свою роботу в посольстві у Вашингтоні. Він підкреслив, що працювати вони будуть "в інших умовах, в іншому місці".

У самому представництві заявили, що вважають обшуки "рейдерським захопленням" і такими, які "порушують міжнародні конвенції".

Крім того зазначили, що співробітники представництва вивезли все речі, необхідні для функціонування дипмісії.

У четвер повідомлялося, що влада Сполучених Штатів Америки вимагає закрити консульство Російської Федерації в Сан-Франциско.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що рішення США закрити кілька дипломатичних об'єктів РФ є "грубим порушенням міжнародного права".