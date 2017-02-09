У російському торговому представництві у Вашингтоні почалися обшуки, – ЗМІ
Про це повідомляє "РИА Новости".
За словами представника посольства Росії Миколи Лахоніна, під час обшуків присутні російські дипломати.
"Після наполегливої вимоги російської сторони співробітники посольства були допущені до огляду", – сказав він.
За його словами, співробітники торгового представництва продовжать свою роботу в посольстві у Вашингтоні. Він підкреслив, що працювати вони будуть "в інших умовах, в іншому місці".
У самому представництві заявили, що вважають обшуки "рейдерським захопленням" і такими, які "порушують міжнародні конвенції".
Крім того зазначили, що співробітники представництва вивезли все речі, необхідні для функціонування дипмісії.
У четвер повідомлялося, що влада Сполучених Штатів Америки вимагає закрити консульство Російської Федерації в Сан-Франциско.
Міністерство закордонних справ Росії заявило, що рішення США закрити кілька дипломатичних об'єктів РФ є "грубим порушенням міжнародного права".
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