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У російському торговому представництві у Вашингтоні почалися обшуки, – ЗМІ

У самому представництві заявили, що вважають обшуки "рейдерським захопленням"
У російському торговому представництві у Вашингтоні почали проводити обшуки.
У російському торговому представництві у Вашингтоні почалися обшуки, – ЗМІ Фото: ria.ru

Про це повідомляє "РИА Новости".

За словами представника посольства Росії Миколи Лахоніна, під час обшуків присутні російські дипломати.

"Після наполегливої вимоги російської сторони співробітники посольства були допущені до огляду", – сказав він.

За його словами, співробітники торгового представництва продовжать свою роботу в посольстві у Вашингтоні. Він підкреслив, що працювати вони будуть "в інших умовах, в іншому місці".

У самому представництві заявили, що вважають обшуки "рейдерським захопленням"  і такими, які "порушують міжнародні конвенції".

Крім того зазначили, що співробітники представництва вивезли все речі, необхідні для функціонування дипмісії.

У четвер повідомлялося, що влада Сполучених Штатів Америки вимагає закрити консульство Російської Федерації в Сан-Франциско.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що рішення США закрити кілька дипломатичних об'єктів РФ є "грубим порушенням міжнародного права".

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02 09 2017 21:50
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