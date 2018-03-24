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У російському Єкатеринбурзі підірвали 230-метрову телевежу, - ВІДЕО

На її місці зібралися будувати льодову арену
У центрі російського Єкатеринбурга знесли найвищу будівлю в місті - недобудовану 230-метрову телевежу, будівництво якої зупинили на початку 1990-х.
У російському Єкатеринбурзі підірвали 230-метрову телевежу, - ВІДЕО фото: скрін

Жителі міста проводили мітинги з вимогою референдуму для з'ясування позиції міщан, а також зверталися до президента і уряду. Це не вплинуло на рішення місцевої влади - вежу знесли і на її місці побудують льодову арену, - повідомляє Кореспондент.

Сталися два вибухи - другий був відразу ж після першого. Впала верхня частина башти, шматок висотою близько 30 метрів, що залишився, розбиратимуть вручну.

За дві години до запланованого знесення територію оточили, а мешканців прилеглих будинків попросили покинути будівлі. За інформацією влади, ніхто не постраждав.

 

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24 03 2018 16:57
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