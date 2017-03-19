У російських банках зосереджено 21 мільярд гривень громадян України, – НБУ

Усі українські банки з російським державним капіталом в Україні ведуть переговори про продаж, вони є ліквідними і там зберігається майже 21 мільярд гривень вкладів українських громадян.

Про це в неділю, 19 березня, повідомила заступник глави НБУ Катерина Рожкова в ефірі телеканалу "Інтер", пише Zaxid.net.

"Ми абсолютно точно знаємо, що всі банки з державним російським капіталом, які працюють сьогодні в Україні, ведуть переговори про потенційно можливий продаж", – сказала вона.

За її словами, НБУ вважає продаж найкращим способом залишити ринок України, тому що "про якийсь розвиток надалі цих банків на території України говорити сьогодні не можна".

Рожкова зазначила, що можливий продаж банків не вплине на їх клієнтів і додала, що сьогодні у банках з державним російським капіталом зосереджено близько 21 млрд грн вкладів, з яких Фондом гарантування вкладів гарантується 8,5 млрд грн.

За її словами, санкції, які застосовуються до цих банків, спрямовані на захист вкладників. Банки, які підпали під санкції, є ліквідними і можуть виконувати свої зобов'язання перед клієнтами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сумарні зобов'язання російських банків перед фізичними та юридичними особами в Україні становлять 36 мільярдів гривень.

Рада національної безпеки і оборони України доручила Національному банку і Службі безпеки України внести пропозиції щодо санкцій проти банків з російським державним капіталом.

Національний банк України на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України підготував проект санкцій проти "Сбербанку", "ПромінвестБанку", ВТБ, БМ Банку та VS Банку.