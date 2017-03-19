У російських банках зосереджено 21 мільярд гривень громадян України, – НБУ
Про це в неділю, 19 березня, повідомила заступник глави НБУ Катерина Рожкова в ефірі телеканалу "Інтер", пише Zaxid.net.
"Ми абсолютно точно знаємо, що всі банки з державним російським капіталом, які працюють сьогодні в Україні, ведуть переговори про потенційно можливий продаж", – сказала вона.
За її словами, НБУ вважає продаж найкращим способом залишити ринок України, тому що "про якийсь розвиток надалі цих банків на території України говорити сьогодні не можна".
Рожкова зазначила, що можливий продаж банків не вплине на їх клієнтів і додала, що сьогодні у банках з державним російським капіталом зосереджено близько 21 млрд грн вкладів, з яких Фондом гарантування вкладів гарантується 8,5 млрд грн.
За її словами, санкції, які застосовуються до цих банків, спрямовані на захист вкладників. Банки, які підпали під санкції, є ліквідними і можуть виконувати свої зобов'язання перед клієнтами.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сумарні зобов'язання російських банків перед фізичними та юридичними особами в Україні становлять 36 мільярдів гривень.
Рада національної безпеки і оборони України доручила Національному банку і Службі безпеки України внести пропозиції щодо санкцій проти банків з російським державним капіталом.
Національний банк України на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України підготував проект санкцій проти "Сбербанку", "ПромінвестБанку", ВТБ, БМ Банку та VS Банку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат