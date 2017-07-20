У російських школах запровадять предмет про анексію Криму

Відсутність цих уроків не дозволяє школярам сформувати "цілісну картину світу" і скласти "об'єктивне уявлення про навколишню дійсність"

Міністерство освіти і науки Росії готує пілотний проект з проведення шкільних уроків, присвячених історії останніх трьох років, зокрема, і анексії Криму.

У Міносвіти Росії пояснили, що відсутність цих уроків не дозволяє школярам сформувати "цілісну картину світу" і скласти "об'єктивне уявлення про навколишню дійсність", повідомляє російський сайт "Известия".

Вчителям нададуть методичні рекомендації для проведення уроків.

"Для усунення дефіциту знань сучасної історії Росії у школярів була висунута ініціатива пілотного проекту "Урок сучасної історії Росії". Їх почнуть проводити не рідше одного разу на місяць в декількох регіонах", - повідомили у міністерстві.

Як відомо, окупація Автономної Республіки Крим та насильницьке протиправне відторгнення Кримської автономії та Севастополя від України та їх приєднання до Російської Федерації на правах суб'єктів Російської Федерації, була здійснена протягом березня 2014 року.

Насильницька анексія Криму не визнається українською державою, не визнається Генеральною асамблеєю ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, а також суперечить рішенню Венеційської комісії, натомість російською владою трактується як "повернення Криму до Росії".

Згідно з Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" територія Кримського півострова внаслідок російської окупації вважається тимчасово окупованою територією.

Нагадаємо, що робоча група з підготовки тексту клятви або присяги для отримання громадянства РФ створюється в Держдумі.