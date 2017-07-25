НОВИНИУ Кремлі вважають, що надання Сполученими штатами Америки оборонної зброї Україні призведе до погіршення ситуації на сході держави.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Росії кажуть, що надання США зброї Україні посилить конфлікт на Донбасі
Надання зброї нібито буде віддаляти від моменту врегулювання конфлікту
Дмитро Пєсков. Фото: deita.ru
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи заяву спецпредставника Держдепу США з питань України Курта Волкера про можливе надання США оборонної зброї для України, інформує ТАСС.
"Ми неодноразово говорили, що будь-які дії, які будуть провокувати напруженість на лінії розмежування і в цілому провокувати ситуацію, і без того непросту, будуть нас лише віддаляти від моменту врегулювання цього внутрішньоукраїнського питання", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, що спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що у Вашингтоні активно обговорюється питання про надання Україні зброї.
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