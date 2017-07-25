У Росії кажуть, що надання США зброї Україні посилить конфлікт на Донбасі

У Кремлі вважають, що надання Сполученими штатами Америки оборонної зброї Україні призведе до погіршення ситуації на сході держави.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи заяву спецпредставника Держдепу США з питань України Курта Волкера про можливе надання США оборонної зброї для України, інформує ТАСС.

"Ми неодноразово говорили, що будь-які дії, які будуть провокувати напруженість на лінії розмежування і в цілому провокувати ситуацію, і без того непросту, будуть нас лише віддаляти від моменту врегулювання цього внутрішньоукраїнського питання", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, що спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що у Вашингтоні активно обговорюється питання про надання Україні зброї.