У Россошанського міг бути спільник, - Геращенко

Слідство має версію, що Юрію Россошанському заховати тіло убитої ним правозахисниці Ірини Ноздровської допоміг спільник.

У слідства є версія, що Юрію Россошанському міг хтось допомогти заховати тіло, але убивство Ноздровської скоїв саме він - наніс ножові поранення. І він це визнає, - заявив народний депутат Антон Геращенко, повідомляє Укрінформ.

Нагадаємо, Россошанський в суді погодився з пред'явленою підозрою у вбивстві Ноздровської.

Суд ухвалив рішення заарештувати його.

Підозрюваний у вбивстві правозахисницi i юриста Iрини Ноздровської Юрiй Россошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск.