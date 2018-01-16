У Россошанського міг бути спільник, - Геращенко
У слідства є версія, що Юрію Россошанському міг хтось допомогти заховати тіло, але убивство Ноздровської скоїв саме він - наніс ножові поранення. І він це визнає, - заявив народний депутат Антон Геращенко, повідомляє Укрінформ.
Нагадаємо, Россошанський в суді погодився з пред'явленою підозрою у вбивстві Ноздровської.
Суд ухвалив рішення заарештувати його.
Підозрюваний у вбивстві правозахисницi i юриста Iрини Ноздровської Юрiй Россошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск.
Раніше дружина підозрюваного розповіла, що затриманий за підозрою в убивстві юриста Ірини Ноздровської Юрій Россошанський залишив рідним записку, в якій говорить про готовність узяти провину на себе через "цькування", яке, на його думку, було організовано стосовно його сина та сім'ї.
Ірина Ноздровська зникла 29 грудня. Через два дні, 1 січня, її тіло знайшли у водоймі біля с. Демидів Вишгородського району Київської області.
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