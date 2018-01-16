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У Россошанського міг бути спільник, - Геращенко

Россошанському міг хтось допомогти заховати тіло
Слідство має версію, що Юрію Россошанському заховати тіло убитої ним правозахисниці Ірини Ноздровської допоміг спільник.
У Россошанського міг бути спільник, - Геращенко Фото: politeka.net

У слідства є версія, що Юрію Россошанському міг хтось допомогти заховати тіло, але убивство Ноздровської скоїв саме він - наніс ножові поранення. І він це визнає, - заявив народний депутат Антон Геращенко, повідомляє Укрінформ.

Нагадаємо, Россошанський в суді погодився з пред'явленою підозрою у вбивстві Ноздровської.

Суд ухвалив рішення заарештувати його.

Підозрюваний у вбивстві правозахисницi i юриста Iрини Ноздровської Юрiй Россошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск.

Раніше дружина підозрюваного розповіла, що затриманий за підозрою в убивстві юриста Ірини Ноздровської Юрій Россошанський залишив рідним записку, в якій говорить про готовність узяти провину на себе через "цькування", яке, на його думку, було організовано стосовно його сина та сім'ї.

Ірина Ноздровська зникла 29 грудня. Через два дні, 1 січня, її тіло знайшли у водоймі біля с. Демидів Вишгородського району Київської області.

 

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16 01 2018 16:31
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