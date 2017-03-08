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У розпал туристичного сезону працівники аеропорту Барселони оголосять страйк

Аеропорт Ель Прат є головним європейським хабом для лоу-костів
У розпал туристичного сезону співробітники служби контролю безпеки аеропорту Ель Прат у Барселоні оголошують страйк, який може вилитися у величезні черги пасажирів.
У розпал туристичного сезону працівники аеропорту Барселони оголосять страйк Фото: s7-direct-line.livejournal.com

Про це повідомляє The Local.

Спершу працівники проведуть частковий страйк. У п’ятницю, 4 серпня, вони зупинять роботу на 4 години. Аналогічні часткові страйки заплановані на неділю, понеділок та ще один день наприкінці тижня.

14 серпня працівники оголосять повноцінний страйк і не працюватимуть усю добу.
360 співробітників служби скаржаться на недостатню кількість персоналу та надмірну кількість робочих годин.

Аеропорт Ель Прат є головним європейським хабом для лоу-костів.

З 2009 по 2016 роки пасажиропотік у аеропорту Ель Прат зріс на 60% - здебільшого завдяки туристам, які прилітають у Барселону.

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03 08 2017 20:48
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