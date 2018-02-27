У розшуку знаходяться 8000 неплатників аліментів
Про це у вівторок, 27 лютого, заявив міністр юстиції Павло Петренко в ефірі 112 Україна.
Відзначається, що за трохи більше, ніж два тижні дії закону, кількість людей, яких розшукують за несплату аліментів, зростає, проте борги стали погашатися інтенсивніше.
"Окрім того, що забираються автомобілі і ми маємо публічний реєстр злісних неплатників аліментів, де понад 170 тис. таких осіб, майже 60 тисяч осіб були позбавлені права на водіння автомобілем, більше 60 тис. особам заборонено виїзд за кордон. Цифра в 6 тисяч, які оголошені в розшук, вже збільшилася майже до 8 тисяч. І фактично щодня ми бачимо динаміку з погашення заборгованості", - заявив Петренко.
За словами міністра, тільки за перші дні на рахунки дітей зі сплати аліментів надійшло 50 млн грн.
Петренко поінформував, що вже є перші протоколи про направлення на громадські роботи горе-батьків, які мають неофіційні доходи і відмовляються платити аліменти.
"Можу сьогодні ексклюзивно проінформувати, що вже перші протоколи про направлення таких горе-батьків на громадські роботи, тобто підмітати вулиці, фарбувати будинки, вже складені по Україні. У Вінницькій обл. вже перші два протоколи були складені на таких батьків, які підуть працювати", - заявив Петренко.
Раніше повідомлялося, що з України не випустили 25 тисяч неплатників аліментів.
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Нагадаємо, 7 грудня Верховна Рада заборонила керувати автівкою, виїжджати за кордон і полювати тим батькам, які понад півроку не сплачують аліменти.
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