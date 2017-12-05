У розвідці США заявляють, що Росія прагне завадити інтеграції України в західні структури
Відповідну заяву зробив директор національної розвідки США Ден Коутс на засіданні комітету з розвідки сенату США, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"За нашою оцінкою, стратегічна мета Москви в Україні – підтримувати довгостроковий вплив на Київ і протистояти спробам України інтегруватися в західні інститути", – сказав Коутс.
Коутс зазначив, що "російська військова інтервенція" на сході України триває.
Крім того, він переконаний, що російська сторона чинить "військовий і дипломатичний" тиск на Київ для того, щоб змусити його реалізувати Мінські угоди "у російській інтерпретації".
Також Коутс сказав, що Росія становить загрозу для США з погляду кібербезпеки.
"Росія є повномасштабним гравцем у кіберсфері, який залишатиметься серйозною загрозою для уряду США, військової, дипломатичної, комерційної й критичної інфраструктури", – йдеться у доповіді.
"Москва володіє високоефективними кіберпрограмами наступального характеру, і в останні роки Кремль став грати у кіберсфері більш агресивно", – додається у ній.
У документі йдеться, що Росія намагалася вплинути на вибори в США у 2016 році, а також в інших країнах.
Нагадаємо, що прокурори 20 штатів США закликали Міністерство юстиції заснувати посаду спецпрокурора для розслідування втручання Росії у вибори.
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