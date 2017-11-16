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Комісія обрала керівника і першого заступника директора Державного бюро розслідувань

Матіос – "пролітає"
Конкурсна комісія обрала керівника і першого заступника директора Державного бюро розслідувань.
Комісія обрала керівника і першого заступника директора Державного бюро розслідувань Фото: Українська правда

"По-перше, усі мої джерела другу добу твердять про потенційного переможця. Ним має стати Роман Труба. По-друге, першим заступником (по слідству) стане Ольга Варченко", - повідомив головний експерт антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ Олександр Лємєнов у Facebook.

"По-третє, досі тривають торги за другого заступника. Серед потенційних претендентів засвітились прізвища Романа Гупала, Романа Голобутовського", - додав Лємєнов.

За його словами "колишні топ-претенденти головний військовий прокурор Анатолій Матіос і помічник президента Олексій Горащенков – пролітають повз посади в ДБР".

"Анатолій Васильович (Матіос – ред.) не очолить ДБР через свою непередбачуваність та складні стосунки з командою президента. Близький до Порошенка Горащенков до позавчорашнього скандалу вважався на 90% переможцем конкурсу. Але заява Ганни Соломатіної про те, що саме Олексій Миколайович є "смотрящім" від Адміністрації Президента за НАЗК, зруйнувало всю узгоджену від БПП та НФ конструкцію", - написав Лємєнов.

Такі результати він оцінив, як поділ посад між БПП і НФ.

"Точно можна сказати лише одне, що союзники БПП та НФ знову поділили між собою посади, як мажоритарні акціонери ПрАТ "Україна", - написав він.

Як відомо, 13-14 листопада пройшли повторні співбесіди з кандидатами на зайняття посади  директора Державного бюро розслідувань, першого заступника та заступника директора ДБР.

У списку кандидатів – 19 осіб, серед них були, зокрема, головний військовий прокурор Анатолій Матіос, народний депутат від БПП Юрій Македон, співробітник Генпрокуратури Ольга Варченко.

Екс-нардеп Євген Фірсов у своєму блозі публікував старі результати конкурсу на посади в ДБР.

Нагадаємо, 1 березня набув чинності закон про ДБР. Цьому органу мали передати розслідування кримінальних проваджень у тяжких злочинах і корупційних правопорушеннях топ-чиновників.

Однак, комісію для призначення директора бюро вчасно сформувати не вдалося, і ДБР не розпочала роботи. Конкурс на керівні посади в бюрооголосили в травні, до 8 червня кандидати подавали документи. На конкурсний відбір подалася 81 особа, зокрема: Матіос, Горбатюк, помічник президента Олексій Горащенко, колишній директор Інтерполу в Україні Кирило Куликов, нардепи Ігор Лапін і Юрій Македон, колишній начальник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк, колишній в.о. прокурора Києва Олег Валендюк, адвокат Яків Варичев, заступник міністра освіти Роман Греба.

 

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