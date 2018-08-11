У РПЦ відреагували на заклик Порошенка покинути Україну
За його словами, РПЦ не зрозуміло, кого саме Порошенко закликає покинути Україну, оскільки предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій, духовенство церкви і миряни є українськими громадянами, передає ТАСС.
"Український президент їх має на увазі, мільйони українських громадян?", - цитує його агентство.
Також повідомляється, що джерело в РПЦ подібні заклики українського президента назвало "дискримінацією за релігійною ознакою", яка нібито може призвести до масової еміграції з країни.
За словами джерела в РПЦ, якщо всі парафіяни УПЦ МП покинуть країну, то "Україна припинить своє існування, оскільки там просто не залишиться людей".
Раніше президент Петро Порошенко заявив, що російській церкві нічого робити в Україні і закликав її представників повертатися назад в Росію.
Нагадаємо, Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.
Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет каже, що російська церква може лишитися в Україні після отримання нею автокефалії, але називатися українською вже не зможе.
Також Синод Вселенського Патріархату визнав незаконною анексію Київської Митрополії Російською Православною Церквою.
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