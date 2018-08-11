У РПЦ відреагували на заклик Порошенка покинути Україну

За словами джерела в РПЦ, якщо всі парафіяни УПЦ МП покинуть країну, то "Україна припинить своє існування, оскільки там просто не залишиться людей"

Голова Синодального відділу Московського патріархату зі взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда заявив, що слова президента України Петра Порошенка про те, що представникам Російської православної церкви потрібно покинути країну, викликають подив.

За його словами, РПЦ не зрозуміло, кого саме Порошенко закликає покинути Україну, оскільки предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій, духовенство церкви і миряни є українськими громадянами, передає ТАСС.

"Український президент їх має на увазі, мільйони українських громадян?", - цитує його агентство.

Також повідомляється, що джерело в РПЦ подібні заклики українського президента назвало "дискримінацією за релігійною ознакою", яка нібито може призвести до масової еміграції з країни.

За словами джерела в РПЦ, якщо всі парафіяни УПЦ МП покинуть країну, то "Україна припинить своє існування, оскільки там просто не залишиться людей".

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що російській церкві нічого робити в Україні і закликав її представників повертатися назад в Росію.

Нагадаємо, Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет каже, що російська церква може лишитися в Україні після отримання нею автокефалії, але називатися українською вже не зможе.

Також Синод Вселенського Патріархату визнав незаконною анексію Київської Митрополії Російською Православною Церквою.