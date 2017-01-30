У Румунії десятки тисяч людей протестують проти амністії корупціонерів, - ФОТО
За даними поліції, у протестах в Бухаресті взяли участь близько 50 тисяч людей. Скандуючи "Злодії, злодії", протестувальники пройшли від головної площі до міністерства юстиції, офісу омбудсмена і урядового кварталу, -повідомляє Reuters.
Демонстранти вигукували антиурядові гасла і вимагали відставки міністра юстиції.
Крім Бухареста, протести пройшли в Клужі, Яссах, Тімішоарі, Констанці, Сібіу, Галаці, Тиргу-Муреше, Бакеу.
Фото:Reuters
Протести у Румунії почалися тиждень тому. У неділю, 22 січня, у Бухаресті та інших містах десятки тисяч людей вийшли на вулиці, протестуючи проти планів уряду оголосити амністію і змінити кримінальний та кримінально-процесуальний кодекси. Зробити це кабінет міністрів має намір не через парламент, а в терміновому порядку власною постановою. Необхідність амністії в уряді пояснили переповненістю в'язниць.
Якщо оголосять амністію, на помилування, зможуть розраховувати певні категорії ув'язнених, включаючи тих, кого засудили до ув'язнення на термін, що не перевищує п'яти років позбавлення волі. Законодавчі нововведення також передбачають декриміналізацію правопорушень, пов'язаних з перевищенням посадових повноважень і зловживанням владою.
Фото:Reuters
Нагадаємо, уряд Румунії підготував дві екстрені постанови про помилування та про внесення змін в кримінальне законодавство, проти яких протестує населення.
Згідно з документами, помилуванню підлягають ув'язнені, засуджені до 5 років тюремного ув'язнення (але не більше), вагітні жінки, жінки, у яких вдома залишилися неповнолітні діти. Буде знята також судимість з засуджених до умовних тюремних термінів.
Згідно з другим документом, кримінальна справа про корупцію не може бути порушена, якщо завдана держчиновником шкода державі не перевищує суму в 50 тис. євро.
23 січня в Бухаресті до протестантів приєднався президент країни Клаус Йоханніс, який підтримав мітингувальників і заявив, що він обурений планами уряду.
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