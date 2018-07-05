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У Румунії автобус з українськими туристами потрапив у ДТП: є постраждалі

До лікарні швидкої допомоги були доправлені шестеро українців
Шістьох громадян України госпіталізовано в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Румунії.
У Румунії автобус з українськими туристами потрапив у ДТП: є постраждалі Фото: Dtp.kiev

"7 травня о 6 год. в Румунії на трасі Бреїла - Галац сталася ДТП, внаслідок якої постраждало 6 громадян України. За оперативною інформацією, автобус з громадянами України зіткнувся на зустрічній смузі з легковим автомобілем", - повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

Він поінформував, що в автобусі, який прямував за маршрутом Сербія-Одеса-Дніпро, перебували 42 туристи та двоє водіїв.

Фото: Dtp.kiev

Після аварії п'ятеро наших співвітчизників були доправлені до лікарні швидкої допомоги міста Бреїла для обстеження і надання первинної медичної допомоги, згодом по медичну допомогу звернувся ще один українець.

За інформацією лікарів, потерпілі перебувають у задовільному стані, водій автобуса потребує оперативного втручання.

Кирилич зазначив, що український консул підтримує постійний зв'язок із постраждалими, а туроператор забезпечив повернення в Україну громадян, які не потребували медичної допомоги.

 

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07 05 2018 17:26
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