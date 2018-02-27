У Румунії через переохолодження загинули три людини
Про це повідомляє Associated Press.
Після сильного снігопаду протягом ночі влада розпорядилася закрити десятки доріг на півдні та сході країни. Деякі водії опинились у сніговій блокаді і були змушені провести ніч у своїх авто.
За повідомленням влади, троє людей стали жертвами негоди. 65-літній чоловік замерз за межами свого будинку на півночі Румунії. 83-річна жінка знепритомніла на вулиці. Провівши деякий час під снігом, невдовзі вона померла у лікарні.
Ще одну 74-річну жінку знайшли непритомною у напівзруйнованому будинку у східному місті Галац. Пізніше вона померла в лікарні від переохолодження.
У румунській столиці Бухаресті школи залишаться зачиненими до кінця тижня.
Нагадаємо, у Польщі померли вже п'ять осіб від переохолодження, коли температура вночі впала в деяких районах до -22 градусів за Цельсієм.
У столиці Литви внаслідок низької температури померли як мінімум три людини впродовж минулих вихідних.
Зазначимо, в зв'язку зі зниженням температури у Києві відновили роботу пунктів обігріву.
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