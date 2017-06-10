У Румунії чиновницю затримали за хабар в мільйон євро

Чиновницю підозрюють у отриманні хабара в мільйон євро в 2010 році

У Румунії затримали директора інформаційного відділу Національного агентства податкового управління Анкуцу Анду Маковей за хабарництво.

Про це повідомляє портал Agerpres.ro.

Чиновницю підозрюють у отриманні хабара в мільйон євро в 2010 році, коли вона займала пост глави митного управління інформації, зв'язку і статистики.

За даними правоохоронних органів, Маковей пообіцяла двом компаніям допомогти виграти державний тендер, зажадавши для себе і ще однієї людини з керівництва митниці 25% вартості контрактів, які компанії повинні були укласти за підсумками конкурсу.

З 2010 по 2014 рік чиновниця отримала для себе і другої особи близько мільйона євро, гроші на поїздку в США та інші цінні подарунки.

Анкуцу Анду Маковей затримали на 24 години. Національне управління по боротьбі з корупцією вимагає попереднього арешту чиновниці на 30 діб.