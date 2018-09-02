У Румунії екс-міністра засуджено до восьми років в'язниці за корупцію
Валков, який зараз є провідним радником прем'єр-міністра Віорики Денчіле, є одним із розробників стратегії управління керівної Соціал-демократичної партії, - повідомляє РБК-Україна з посиланням на Romania TV.
Антикорупційна прокуратура в 2015 році звинуватила Валкова у вимаганні хабара від бізнесмена. Крім того, прокурори конфіскували в нього три золоті зливки, 172 картини вартістю близько 1 млн євро і заморозили його рахунки.
Зазначено, що рішення суду може бути оскаржене. При цьому генеральний секретар соціал-демократичної партії Кодрін Стефанеску заявив, що партія продовжує підтримувати Валкова.
Напередодні повідомляли, що в Греції колишніх членів уряду запідозрили в причетності до великого корупційного скандалу.
Нагадаємо, у столиці Румунії Бухаресті десятки тисяч людей вийшли на протест проти внесення змін до системи правосуддя та пом’якшення антикорупційного законодавства.
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