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У Румунії екс-міністра засуджено до восьми років в'язниці за корупцію

Даріус Валков є провідним радником прем'єр-міністра Віорики Денчіле
Верховний суд Румунії в четвер, 8 лютого, засудив до 8 років позбавлення волі колишнього міністра фінансів країни Даріуса Валкова за відмивання грошей і угоди, несумісні з займаною посадою.
У Румунії екс-міністра засуджено до восьми років в Фото: cotidianul.ro

Валков, який зараз є провідним радником прем'єр-міністра Віорики Денчіле, є одним із розробників стратегії управління керівної Соціал-демократичної партії, - повідомляє РБК-Україна з посиланням на Romania TV.

Антикорупційна прокуратура в 2015 році звинуватила Валкова у вимаганні хабара від бізнесмена. Крім того, прокурори конфіскували в нього три золоті зливки, 172 картини вартістю близько 1 млн євро і заморозили його рахунки.

Зазначено, що рішення суду може бути оскаржене. При цьому генеральний секретар соціал-демократичної партії Кодрін Стефанеску заявив, що партія продовжує підтримувати Валкова.

Напередодні повідомляли, що в Греції колишніх членів уряду запідозрили в причетності до великого корупційного скандалу.

Нагадаємо, у столиці Румунії Бухаресті десятки тисяч людей вийшли на протест проти внесення змін до системи правосуддя та пом’якшення антикорупційного законодавства.

 

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09 02 2018 09:22
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