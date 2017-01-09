У Румунії фіктивним пацієнтам виписували ліки на мільйони євро

У Румунії співробітники Управління боротьби з корупцією провели обшуки в Національній касі медичного страхування, співробітники якої виписували медичні поліси і ліки фіктивним пацієнтам.

За попередніми даними слідства, збиток, заподіяний державному бюджету в результаті "надання медичної допомоги фіктивним пацієнтам, у тому числі і давно померлим громадянам", перевищує €10 млн, повідомляє "Укрінформ".

Крім того, як стало відомо під час додаткових слідчих заходів, понад 50 тис. медичних полісів було виписано померлим громадянам.

У причетності до створення корупційних схем слідчі підозрюють і керівника Національної каси медичного страхування Маріана Бурча.

Слідчі заходи у цій справі тривають.

Нагадаємо, що парламент Румунії остаточно скасував урядову постанову про ослаблення боротьби з корупцією, що стало причиною тривалих масових протестів у всій країні.