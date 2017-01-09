ПОЛІТИКА НОВИНИУ Румунії співробітники Управління боротьби з корупцією провели обшуки в Національній касі медичного страхування, співробітники якої виписували медичні поліси і ліки фіктивним пацієнтам.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Румунії фіктивним пацієнтам виписували ліки на мільйони євро
Понад 50 тис медичних полісів було виписано померлим громадянам
Фото: zn.ua
За попередніми даними слідства, збиток, заподіяний державному бюджету в результаті "надання медичної допомоги фіктивним пацієнтам, у тому числі і давно померлим громадянам", перевищує €10 млн, повідомляє "Укрінформ".
Крім того, як стало відомо під час додаткових слідчих заходів, понад 50 тис. медичних полісів було виписано померлим громадянам.
У причетності до створення корупційних схем слідчі підозрюють і керівника Національної каси медичного страхування Маріана Бурча.
Слідчі заходи у цій справі тривають.
Нагадаємо, що парламент Румунії остаточно скасував урядову постанову про ослаблення боротьби з корупцією, що стало причиною тривалих масових протестів у всій країні.
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