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У Румунії фіктивним пацієнтам виписували ліки на мільйони євро

Понад 50 тис медичних полісів було виписано померлим громадянам
У Румунії співробітники Управління боротьби з корупцією провели обшуки в Національній касі медичного страхування, співробітники якої виписували медичні поліси і ліки фіктивним пацієнтам.
У Румунії фіктивним пацієнтам виписували ліки на мільйони євро Фото: zn.ua

За попередніми даними слідства, збиток, заподіяний державному бюджету в результаті "надання медичної допомоги фіктивним пацієнтам, у тому числі і давно померлим громадянам", перевищує €10 млн, повідомляє "Укрінформ".

Крім того, як стало відомо під час додаткових слідчих заходів, понад 50 тис. медичних полісів було виписано померлим громадянам.

У причетності до створення корупційних схем слідчі підозрюють і керівника Національної каси медичного страхування Маріана Бурча.

Слідчі заходи у цій справі тривають.

Нагадаємо, що парламент Румунії остаточно скасував урядову постанову про ослаблення боротьби з корупцією, що стало причиною тривалих масових протестів у всій країні.

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01 09 2017 12:35
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