Міністр юстиції Румунії пішов у відставку через протести

Флорін Йордахе заявив, що всі його ініціативи були "законними і конституційними"

Міністр юстиції Румунії подав у відставку після масових протестів, викликаних урядовим указом, що послаблює покарання за корупцію.

9 лютого Флорін Йордахе заявив, що всі його ініціативи були "законними і конституційними", але зазначив, що залишає посаду через "суспільну думку", - повідомляє Радіо Свобода.

Протестувальники заявляють, що розроблений Йордахе документ щодо послаблення покарання за корупцію б'є по боротьбі з корупцією.

Напередодні в Румунії провалився вотум недовіри уряду.

Зазначимо, що на проведеному в Бухаресті засіданні уряду Румунії були анульовані екстрені постанови про помилування та про внесення змін в кримінальне законодавство. Разом з тим, уряд доручив міністерству юстиції провести розширені публічні дебати за анульованими вже постановами.

Акції протесту були ініційовані кілька днів тому після прийняття екстрених постанов про помилування та про внесення змін в кримінальне законодавство. Більшість учасників акцій протесту вважають, що урядовими постановами в Румунії фактично узаконювалась корупція і хабарництво.