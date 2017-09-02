Міністр юстиції Румунії пішов у відставку через протести
9 лютого Флорін Йордахе заявив, що всі його ініціативи були "законними і конституційними", але зазначив, що залишає посаду через "суспільну думку", - повідомляє Радіо Свобода.
Протестувальники заявляють, що розроблений Йордахе документ щодо послаблення покарання за корупцію б'є по боротьбі з корупцією.
Напередодні в Румунії провалився вотум недовіри уряду.
Зазначимо, що на проведеному в Бухаресті засіданні уряду Румунії були анульовані екстрені постанови про помилування та про внесення змін в кримінальне законодавство. Разом з тим, уряд доручив міністерству юстиції провести розширені публічні дебати за анульованими вже постановами.
Акції протесту були ініційовані кілька днів тому після прийняття екстрених постанов про помилування та про внесення змін в кримінальне законодавство. Більшість учасників акцій протесту вважають, що урядовими постановами в Румунії фактично узаконювалась корупція і хабарництво.
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