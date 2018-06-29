У Румунії перекинувся автобус із українцями, постраждали діти

На території румунського повіту Констанца неподалік від населеного пункту імені Михаїла Когелнічану перекинувся автобус із громадянами України.

Як повідомили в повітовому інспектораті з надзвичайних ситуацій, в автобусі перебувало 49 дітей і 11 дорослих, усі вони поверталися з відпочинку з Болгарії, пише "Укрінформ".

Внаслідок аварії троє дітей віком 10, 13 і 14 років зазнали травм, їх доправели до місцевої лікарні. Іншим постраждалим надали медичну допомогу на місці ДТП.

Усі пасажири автобуса до прибуття іншого транспортного засобу були доправлені до місцевого Палацу культури.

За попередніми даними поліції, аварія сталася з вини 52-річного водія, громадянина України, який втратив керування транспортним засобом, внаслідок чого автобус виїхав на узбіччя і перекинувся.

Розпочато кримінальне провадження за статтею "Заподіяння тілесних ушкоджень з необережності".



Фото: mediafax.ro

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