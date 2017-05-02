У Румунії скасували указ про амністію корупціонерів, проти якого протестувати десятки тисяч румунів

Уряд Румунії скасував указ про декриміналізацію деяких злочинів, пов'язаних з хабарництвом.

Указ був скасований в неділю у зв'язку з масовими акціями протесту.

"Офіційна заява з приводу скасування указу буде випущений найближчим часом", - повідомляє видання Reuters з посиланням на свої джерела в уряді країни.

Нагадаємо, десятки тисяч румунів протестували у Бухаресті і інших великих містах країни протии планів уряду декриміналізувати окремі злочини і помилувати ряд злочинців-корупціонерів.

Зазначимо, уряд Румунії підготував дві екстрені постанови про помилування та про внесення змін в кримінальне законодавство, проти яких протестує населення.

Згідно з документами, помилуванню підлягають ув'язнені, засуджені до 5 років тюремного ув'язнення (але не більше), вагітні жінки, жінки, у яких вдома залишилися неповнолітні діти. Буде знята також судимість з засуджених до умовних тюремних термінів.

Згідно з другим документом, кримінальна справа про корупцію не може бути порушена, якщо завдана держчиновником шкода державі не перевищує суму в 50 тис. євро.

23 січня в Бухаресті до протестантів приєднався президент країни Клаус Йоханніс, який підтримав мітингувальників і заявив, що він обурений планами уряду.