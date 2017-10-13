У Румунії три міністри подали у відставку через звинувачення в корупції
Відзначається, що міністри оголосили про свою відставку після того, як прем'єр-міністр Міхай Тудосе пригрозив залишити свою посаду в разі, якщо міністри не підуть зі своїх посад, повідомляє Deutsche Welle.
Відзначається, що причиною відставки Шайдех і Плумб стали розслідування за підозрою в корупції, їх звинувачують в участі в проведенні незаконних схем із землею на користь фірми, пов'язаної з лідером Соціал-демократичної партії Румунії Лівіу Драгні.
Своєю чергою, міністр транспорту Александру-Резван Кук звинувачувався головою уряду в тому, що він занадто повільно реалізує інфраструктурні проекти.
Нагадаємо, що в Румунії затримали директора інформаційного відділу Національного агентства податкового управління Анкуцу Анду Маковей за хабарництво.
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