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У Румунії три міністри подали у відставку через звинувачення в корупції

Прем'єр-міністр Румунії пригрозив залишити посаду, якщо міністри не будуть звільнені
У Румунії в четвер, 13 жовтня, через звинувачення в корупції у відставку подали віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, державного управління та європейських фондів Севіля Шайдех, міністр з європейських фондів Рована Плумб і міністр транспорту Александру-Резван Кук.
У Румунії три міністри подали у відставку через звинувачення в корупції Фото: zn.ua

Відзначається, що міністри оголосили про свою відставку після того, як прем'єр-міністр Міхай Тудосе пригрозив залишити свою посаду в разі, якщо міністри не підуть зі своїх посад, повідомляє Deutsche Welle.

Відзначається, що причиною відставки Шайдех і Плумб стали розслідування за підозрою в корупції, їх звинувачують в участі в проведенні незаконних схем із землею на користь фірми, пов'язаної з лідером Соціал-демократичної партії Румунії Лівіу Драгні.

Своєю чергою, міністр транспорту Александру-Резван Кук звинувачувався головою уряду в тому, що він занадто повільно реалізує інфраструктурні проекти.

Нагадаємо, що в Румунії затримали директора інформаційного відділу Національного агентства податкового управління Анкуцу Анду Маковей за хабарництво.

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13 10 2017 20:56
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