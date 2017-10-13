У Румунії три міністри подали у відставку через звинувачення в корупції

Прем'єр-міністр Румунії пригрозив залишити посаду, якщо міністри не будуть звільнені

У Румунії в четвер, 13 жовтня, через звинувачення в корупції у відставку подали віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, державного управління та європейських фондів Севіля Шайдех, міністр з європейських фондів Рована Плумб і міністр транспорту Александру-Резван Кук.

Відзначається, що міністри оголосили про свою відставку після того, як прем'єр-міністр Міхай Тудосе пригрозив залишити свою посаду в разі, якщо міністри не підуть зі своїх посад, повідомляє Deutsche Welle.

Відзначається, що причиною відставки Шайдех і Плумб стали розслідування за підозрою в корупції, їх звинувачують в участі в проведенні незаконних схем із землею на користь фірми, пов'язаної з лідером Соціал-демократичної партії Румунії Лівіу Драгні.

Своєю чергою, міністр транспорту Александру-Резван Кук звинувачувався головою уряду в тому, що він занадто повільно реалізує інфраструктурні проекти.

Нагадаємо, що в Румунії затримали директора інформаційного відділу Національного агентства податкового управління Анкуцу Анду Маковей за хабарництво.