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У Румунії від грипу померли майже 60 людей

З початку зими загальна кількість лабораторно підтверджених випадків грипу в країні досягла 800 людей
Кількість жертв сезонного грипу в Румунії за останні три місяці досягло 58 осіб.
У Румунії від грипу померли майже 60 людей Фото: 112.ua

Про це передає Digi 24 з посиланням на румунський Національний центр по боротьбі з інфекційними захворюваннями.

Як повідомили в прес-службі Центру, останніми жертвами сезонного грипу стали двоє чоловіків у віці 75 і 79 років і 49-річна жінка.

За даними медиків, всі троє пацієнтів страждали від хронічних захворювань і не були вакциновані від грипу.

У повідомленні наголошується, що з початку зими загальна кількість лабораторно підтверджених випадків захворювання на грип в країні досягла 800 люде. Минулого тижня було зареєстровано 1358 пацієнтів з підозрою на грип, тоді як в минулому році в цей період було зареєстровано 97 осіб.

Нагадаємо, за тиждень від грипу в Україні померло шестеро людей.

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27 02 2018 06:32
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