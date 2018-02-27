У Румунії від грипу померли майже 60 людей
Про це передає Digi 24 з посиланням на румунський Національний центр по боротьбі з інфекційними захворюваннями.
Як повідомили в прес-службі Центру, останніми жертвами сезонного грипу стали двоє чоловіків у віці 75 і 79 років і 49-річна жінка.
За даними медиків, всі троє пацієнтів страждали від хронічних захворювань і не були вакциновані від грипу.
У повідомленні наголошується, що з початку зими загальна кількість лабораторно підтверджених випадків захворювання на грип в країні досягла 800 люде. Минулого тижня було зареєстровано 1358 пацієнтів з підозрою на грип, тоді як в минулому році в цей період було зареєстровано 97 осіб.
Нагадаємо, за тиждень від грипу в Україні померло шестеро людей.
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