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У Румунії затримали фуру з мігрантами

Слідчими було встановлено, що затримані раніше просили притулку в Румунії
Співробітники Прикордонної поліції Румунії затримали 12 мігрантів з Сирії та Іраку, які мали намір незаконно покинути територію Румунії.
У Румунії затримали фуру з мігрантами Фото: Мігранти намагаються перетнути кордон

Про це поінформували у прес-службі Прикордонної поліції Румунії, повідомляє "Укрінформ".

"Під час перевірки вантажного автомобіля з реєстраційними номерами Туреччині у вантажному відсіку прикордонники виявили 12 громадян Сирії та Іраку. За кермом автомобіля перебував 47-річний громадянин Туреччини", - йдеться в повідомленні.

Слідчими було встановлено, що затримані (чоловіки у віці від 18 до 28 років) раніше просили притулку в Румунії.

Відзначається також, що згідно поданих для перевірки документів, автомобіль перевозив будівельні матеріали з Туреччини до Німеччини транзитом через територію Румунії.

За заявами самих мігрантів, вони мали намір потрапити до однієї з країн Західної Європи, щоб там влаштуватися на роботу.

Нагадаємо, що станом на середину 2018 року у світі налічувалося 68,8 мільйона біженців, вимушених переселенців та людей, які шукають притулку. Це на 300 тисяч більше, ніж на початку 2018 року.

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09 01 2019 23:37
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