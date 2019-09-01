У Румунії затримали фуру з мігрантами
Про це поінформували у прес-службі Прикордонної поліції Румунії, повідомляє "Укрінформ".
"Під час перевірки вантажного автомобіля з реєстраційними номерами Туреччині у вантажному відсіку прикордонники виявили 12 громадян Сирії та Іраку. За кермом автомобіля перебував 47-річний громадянин Туреччини", - йдеться в повідомленні.
Слідчими було встановлено, що затримані (чоловіки у віці від 18 до 28 років) раніше просили притулку в Румунії.
Відзначається також, що згідно поданих для перевірки документів, автомобіль перевозив будівельні матеріали з Туреччини до Німеччини транзитом через територію Румунії.
За заявами самих мігрантів, вони мали намір потрапити до однієї з країн Західної Європи, щоб там влаштуватися на роботу.
Нагадаємо, що станом на середину 2018 року у світі налічувалося 68,8 мільйона біженців, вимушених переселенців та людей, які шукають притулку. Це на 300 тисяч більше, ніж на початку 2018 року.
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