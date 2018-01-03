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У Ryanair розповіли, в які українські міста будуть літати

Крім Києва і Львова ірландський лоукостер полетить до Харкова, Одеси та Херсона
Лоукостер Ryanair почне виконувати польоти на українському ринку з маршруту до Києва, а через деякий час у Львів.
У Ryanair розповіли, в які українські міста будуть літати

Про це повідомив комерційний директор Ryanair Девід О'Брайан в інтерв'ю польському Forbes, передає ЦТС.

Крім того, він зазначив, що ірландський лоукостер зацікавлений у виконанні рейсів у ще три українських міста, крім Києва і Львова.

"Що стосується інших міст України, крім Львова і Києва, ми активно говоримо і дивимося і інші напрямки. Зокрема, це Харків, Одеса, Херсон. Але все це пізніша перспектива", - сказав О'Брайан.

Ryanair - ірландська авіакомпанія, найбільша бюджетна авіакомпанія в Європі. Обслуговує понад 1,6 тис. Напрямків між 180 аеропортами в 28 європейських країнах і Марокко, здійснюючи більше 1,6 тис. Рейсів на добу. Основний аеропорт-хаб для авіакомпанії - лондонський Станстед. Найбільш завантаженим і прибутковим рейсом авіакомпанії є маршрут Лондон-Дублін.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що переговори з лоукостером Ryanair перебувають на завершальному етапі. Прихід компанії на український ринок може відбутися уже в січні-лютому 2018 року.



 

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01 03 2018 20:37
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