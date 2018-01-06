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У Римі інкасаторів пограбували на півтора мільйона євро

У місті оголосили операцію з перехоплення грабіжників
У Римі група злочинців пограбувала фургон інкасаторів, викравши півтора мільйона євро.
У Римі інкасаторів пограбували на півтора мільйона євро Фото: leggo.it

Четверо озброєних зловмисників, одягнених в маски, напали на групу інкасаторів, які приїхали до місцевого супермаркету, щоб забрати виручку поблизу, пише ANSA.

Грабіжники в жилетах з написом "поліція" обеззброїли трьох інкасаторів і зникли з грошима на фургоні з іноземними номерами. Ніхто з інкасаторів та перехожих не постраждав. У місті оголосили операцію з перехоплення грабіжників.

Поліція почала встановлювти блокпости і застосувала вертольоти.

Нагадаємо, що італійська поліція заарештувала двох громадян України за напад і спробу пограбування поліцейського в Римі.

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01 06 2018 21:52
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