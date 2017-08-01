У Римі чоловік з осколками скла напав на священнослужителів папської базиліки

Під час нападу чоловік використовував осколок розбитої пляшки для нанесення важких травм

У папській базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі двох священнослужителів поранено в результаті нападу 41-річного чоловіка.

В одній з чотирьох головних базилік Рима - церкві Санта-Марія-Маджоре - в суботу, 7 січня, стався напад на двох священнослужителів, в результаті якого вони отримали різані поранення обличчя.

Cвященник і паламар доставлені в лікарню, повідомляє DW.

Підозрюваного в нападі, 41-річного уродженця Фрозіноне (регіон Лаціо, центральна Італія) затримали невдовзі після атаки поліцейським патрулем на площі неподалік від храму.

Мотиви дій чоловіка встановлюються.

Базиліка Санта-Марія-Маджоре в італійській столиці є папською, тобто знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні Папі Римському. Це один з найбільш відвідуваних туристичних об'єктів Рима.

Нагадаємо, що влітку 2016 року двоє озброєних чоловіків захопили заручників в церкві Сент-Етьєн-дю-Рувре біля міста Руан приблизно в 10:00 і утримували більше години. Злочинці жорстоко вбили священника. Згодом, французьким правоохоронцям вдалося ліквідувати нападників, застреливши їх.