У Римі чоловік з осколками скла напав на священнослужителів папської базиліки
В одній з чотирьох головних базилік Рима - церкві Санта-Марія-Маджоре - в суботу, 7 січня, стався напад на двох священнослужителів, в результаті якого вони отримали різані поранення обличчя.
Cвященник і паламар доставлені в лікарню, повідомляє DW.
Підозрюваного в нападі, 41-річного уродженця Фрозіноне (регіон Лаціо, центральна Італія) затримали невдовзі після атаки поліцейським патрулем на площі неподалік від храму.
Мотиви дій чоловіка встановлюються.
Базиліка Санта-Марія-Маджоре в італійській столиці є папською, тобто знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні Папі Римському. Це один з найбільш відвідуваних туристичних об'єктів Рима.
Нагадаємо, що влітку 2016 року двоє озброєних чоловіків захопили заручників в церкві Сент-Етьєн-дю-Рувре біля міста Руан приблизно в 10:00 і утримували більше години. Злочинці жорстоко вбили священника. Згодом, французьким правоохоронцям вдалося ліквідувати нападників, застреливши їх.
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