У Римі штрафуватимуть за вживання алкоголю на вулиці та купання у фонтанах
Так, влада міста заборонила купатися у фонтанах, набирати або виливати з них воду, чи збиратися на них. Однак кидати монетки у них дозволяється.
Аніматорів, що перевдягаються у костюми гладіаторів або центуріонів та за гроші фотографуються з туристами, можуть оштрафувати на 400 євро, повідомляє The Local.
Крім того, у місті заборонили пити на публіці чи купувати алкоголь з 10 вечора до 7 ранку. А заклади штрафуватимуть, якщо вони продаватимуть спиртне після 2:00 ночі. За це можна отримати штраф до 280 євро.
Мер Рима Вірджинія Раджі заявила, що нові обмеження допоможуть італійській столиці стати "більш привабливою, безпечною та привітною".
Також, влада Венеції ввела заборону на відкриття у найближчі три роки нових закладів з їжею на винос в рамках зусиль зі зменшення негативного впливу на місто массового туризму.
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