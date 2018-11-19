У Римі штрафуватимуть за вживання алкоголю на вулиці та купання у фонтанах

У 2017 році ці обмеження були тимчасовими, однак тепер їх запровадили на постійній основі

У Римі запровадили низку правил поведінки на вулиці, за порушення яких поліція італійської столиці може штрафувати на сотні євро.

Так, влада міста заборонила купатися у фонтанах, набирати або виливати з них воду, чи збиратися на них. Однак кидати монетки у них дозволяється.

Аніматорів, що перевдягаються у костюми гладіаторів або центуріонів та за гроші фотографуються з туристами, можуть оштрафувати на 400 євро, повідомляє The Local.

Крім того, у місті заборонили пити на публіці чи купувати алкоголь з 10 вечора до 7 ранку. А заклади штрафуватимуть, якщо вони продаватимуть спиртне після 2:00 ночі. За це можна отримати штраф до 280 євро.

Мер Рима Вірджинія Раджі заявила, що нові обмеження допоможуть італійській столиці стати "більш привабливою, безпечною та привітною".

Також, влада Венеції ввела заборону на відкриття у найближчі три роки нових закладів з їжею на винос в рамках зусиль зі зменшення негативного впливу на місто массового туризму.