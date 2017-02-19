У Римі вшанували пам'ять Небесної Сотні, – ФОТО, ВІДЕО
"Близько 300 українців та італійців зібралися сьогодні, 19 лютого, на центральній площі Риму – площі Республіки, щоб пригадати події трьохрічної давнини та вшанувати Героїв Небесної Сотні", – повідомив координатор оргкомітету "Євромайдан Рим" Олесь Городецький.
Панахиду очолив преосвященний владика Іриней Білик, канонік Папської Базиліки Санта Марія Маджоре у співслужінні з отцем Іваном Куликом, парохом української парохії Сергія і Вакха.
Фото: facebook.com/oles.horodetskyy
Фото: facebook.com/oles.horodetskyy
Фото: facebook.com/oles.horodetskyy
Фото: facebook.com/oles.horodetskyy
Після молитви люди читали вірші, присвячені Небесній Сотні, звучали пісні "Пливе кача", "Зродились ми великої години", "Ой у лузі, червона калина" та інші.
З промовами українською та італійською мовами виступили активісти громади.
Фото: facebook.com/oles.horodetskyy
Нагадаємо, в суботу, 18 лютого, у центрі Києва впродовж дня вшановували пам'ять жертв трагічних подій 18 лютого 2014 року. Сотні учасників тодішніх подій прийшли до меморіалу Героям Небесної Сотні, на Майдані провели віче. Єдиним інцидентом стало вилучення правоохоронцями автомату в одного з перехожих у місті.
Сьогодні, 19 лютого в Києві розпочалася акція, організована ОУН та бійцями добровольчих батальйонів – так зване Віче на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу.
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