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У Римі заборонили купатися в фонтанах

Також заборонено пити та їсти біля міських фонтанів
Мерія столиці Італії Риму ввела штрафи від 40 до 240 євро за купання у фонтанах.
У Римі заборонили купатися в фонтанах

Про це повідомляє Reuters.

Крім купання, також заборонено пити та їсти біля міських фонтанів, стояти на елементах, що виступають, опускати ноги в воду, а також купати домашніх тварин. Заборона поширюється тільки на літній період - до 31 жовтня.

"Нам потрібно захищати наше місто, хороша поведінка - це важливо. Поліції Риму доручено пильно стежити за цими об'єктами", - сказала мер Рима Вірджинія Раджі.

Нагадаємо, що в 2016 році мер італійського міста Контроне Нікола Пасторе заборонив собакам гавкати під час післяобіднього відпочинку. У разі порушення господарям тварин загрожує штраф в розмірі від 20 до 500 євро

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12 06 2017 21:59
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