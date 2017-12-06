У Римі заборонили купатися в фонтанах

Мерія столиці Італії Риму ввела штрафи від 40 до 240 євро за купання у фонтанах.

Про це повідомляє Reuters.

Крім купання, також заборонено пити та їсти біля міських фонтанів, стояти на елементах, що виступають, опускати ноги в воду, а також купати домашніх тварин. Заборона поширюється тільки на літній період - до 31 жовтня.

"Нам потрібно захищати наше місто, хороша поведінка - це важливо. Поліції Риму доручено пильно стежити за цими об'єктами", - сказала мер Рима Вірджинія Раджі.

Нагадаємо, що в 2016 році мер італійського міста Контроне Нікола Пасторе заборонив собакам гавкати під час післяобіднього відпочинку. У разі порушення господарям тварин загрожує штраф в розмірі від 20 до 500 євро