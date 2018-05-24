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У Ржищеві дівчина влаштувала перегони: поліцейські застосували зброю, - ВІДЕО

Дівчину затримали і доправили до медичного закладу, щоб з’ясувати, в якому стані вона знаходиться
Патрульна поліція застосувала вогнепальну зброю під час затримання підозрілого автомобіля у Ржищеві Київської області.
У Ржищеві дівчина влаштувала перегони: поліцейські застосували зброю, - ВІДЕО Фото: з вільних джерел

"Група реагування патрульної поліції намагалася зупинити автівку, яка викликала підозру. Водій не зупинився, здійснив наїзд на патрульний автомобіль, почав тікати", - повідомив "Українській правді" речник Головного управління Нацполіції у Київській області Микола Жукович.

Жукович зазначив, що водія – це дівчина 1991 року народження - затримали і доправили до медичного закладу, щоб з’ясувати, в якому стані вона знаходиться.

"Працівники поліції застосували табельну вогнепальну зброю, щоб зупинити транспортний засіб. Правомірність буде визначати прокуратура", - зазначив також речник поліції.

Відео інциденту опублікував у Facebook місцевий житель Олексій Соломенцев. На записі можна побачити, як автомобіль ВАЗ 21099 їздить колами навколо клумби в центрі міста. Поліцейські намагаються зупинити машину.

Нагадаємо, у четвер, 19 квітня, в Запоріжжі патрульна поліція затримала п'яного 19-річного водія, який скоїв наїзд на пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора, а потім кинувся тікати.

 
 
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24 05 2018 14:25
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