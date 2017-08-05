У садку під Полтавою біля села Шмиглі знайшли муміфіковані тіла людей
Про це в понеділок, 8 травня, повідомили в обласній поліції.
"Знайшов в одному із садків перехожий мертві тіла. Поруч із ними лежав зимовий одяг. Біля них знайшли три намети", – розповіла речниця поліції Полтави Юлія Лещенко, повідомляє "ВПолтаві.Інфо".
Вона зазначила, що загиблими є особи без постійного місця проживання. Тіла відправленні на енкспертизу для встановлення причин смерті.
За цим фактом поліцією внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Слідство триває.
Нагадаємо, на півдні Ісландії, група мисливців виявила меч вікінгів, виготовлений більше тисячі років тому.
У Празі за два дні було знайдено 16 людських черепів, на кожному з яких був номер.
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