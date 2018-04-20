НОВИНИОхорона не пустила мера Львова Андрія Садового на зустріч президента Петра Порошенка з представниками культурного, соціального та бізнес-середовища Львівської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Садового кажуть, що його не пустили на зустріч з Порошенком
Охорона не пустила мера Львова Андрія Садового на зустріч президента Петра Порошенка з представниками культурному, соціальному та бізнес-середовища Львівської області.
Про це у Facebook написала керівник прес-служби Львівської міської ради Христина Процак.
"Тут тільки особиста преса. Закритий захід. Відео потім роздамо", - процитувала Процак слова охоронця.
"Така зустріч Президента в університеті", - додала вона.
За її словами, оскільки Садового не було у списку запрошених, йому не дозволили зайти у зал у будівлі Львівського національного університету імені Івана Франка.
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20 04 2018 17:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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