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У салон краси на Донеччині кинули гранату

Пошкоджений житловий будинок
У Донецькій області в приміщенні салону краси пролунав вибух, внаслідок чого постраждала частина житлового будинку.
У салон краси на Донеччині кинули гранату Фото: militaryarms.ru

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції. Інцидент стався у Костянтинівці.

"Сьогодні о 18:06 до Костянтинівського відділення поліції надійшло повідомлення від власниці салону краси про вибух, який пролунав поряд з приміщенням коли вона виходила на вулицю. На місце події відразу прибула слідчо-оперативна група співробітників поліції. Наразі будинки та прилегла територія оточено, триває перевірка спеціалістів-вибухотехніків та кінологів", – йдеться в повідомленні.

За попередньою версією, вибухнула граната РГД-5. Внаслідок події ніхто не постраждав. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4. ст. 296 (хуліганство) Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо, глава Нацполіціі Сергій Князєв закликав задуматися над тим, що будь-хто може стати жертвою злочинця з гранатою.

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11 11 2017 22:40
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