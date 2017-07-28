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У Самарі священик викрав з території храму 4 машини і здав їх на металобрухт

Чоловік попросив знайомого священнослужителя доглянути за своїми автомобілями
У Росії поліція затримала 57-річного священнослужителя за підозрою в крадіжці автомобілів, припаркованих на території храму.
У Самарі священик викрав з території храму 4 машини і здав їх на металобрухт Фото: olx.ua

Про це повідомляється на сайті МВС РФ.

Наприкінці травня до поліції звернувся чоловік та повідомив про зникнення автомобілів ВАЗ-21124 і ВАЗ-21101 та двох ВАЗ-21104, які з 9 травня стояли на майданчику біля храму на вулиці Революційній в Самарі.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік попросив свого знайомого - служитель релігійної організації - доглянути за своїми автомобілями. Замість цього той відвіз всі чотири машини на евакуаторі в пункти прийому металобрухту, здав їх, а гроші витратив.

Після встановлення обставин злочину співробітники карного розшуку затримали підозрюваного і доставили у відділ поліції для з'ясування. Затриманий не заперечував своєї причетності до злочину.

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28 07 2017 21:18
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