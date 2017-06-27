У "Самопомочі" конфіскували 132 тис. гривень партійних внесків, - Корчак
Санкції були застосовані до Київської облорганізації "Самопомочі" та до її керівника, нардепа Ірини Сисоєнко. Суд визнав її винною в адміністративному правопорушенні - порушення порядку отримання внеску на підтримку партії.
"Департамент із запобігання політичній корупції виявив здійснення благодійних внесків на користь партії через касу цієї організації. Зазначені внески були отримані від 10 фізичних осіб на загальну суму 131 900 грн. Протягом трьох останніх місяців 2016 року ці внески робилися керівником обласної парторганізації на поточний рахунок партії", - повідомила голова агентства Наталія Корчак.
Крім конфіскації цієї суми, партію оштрафовано на 1,7 тис. гривень.
Нагадаємо, український суд вперше виніс рішення про конфіскацію коштів політичної партії.
Згодом, голова проросійської "Прогресивної соціалістичної партії України" Наталія Вітренко постановою суду оштрафована на 1,7 тис. гривень.
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