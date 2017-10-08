У санаторії на Миколаївщині отруїлися шестеро дітей
Відразу після госпіталізації діти були обстежені, їм була надана необхідна медична допомога, інформує прес-служба управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА.
У другій половині дня четверо дітей були відпущені під розписку батьків. Ще двоє, що були госпіталізовані в стані середньої тяжкості, продовжують залишатися в лікувальному закладі. Їх стан оцінюється як стабільний.
"Четверо дітей у задовільному стані під розписку батьків, що послалися на необхідність від'їзду, додому виписані. Стан дітей стабільно задовільний, вони перебувають під спостереженням медиків", - йдеться в повідомленні.
Потерпілі діти відпочивали в санаторії "Очаків". Всі діти, з якими контактували госпіталізовані, були обстежені медиками безпосередньо у закладі.
Нагадаємо, що в Бердянську Запорізької області з табору госпіталізовано 30 дітей з харчовим отруєнням. Як розповіла директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Вікторія Клименко, дитячий оздоровчий санаторій "Блакитний" в Бердянську, на території якого створили імпровізований табір і де отруїлися діти, працював незаконно.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам, включно з Міністерством внутрішніх справ, вжити заходи за фактом масового отруєння дітей у Бердянську.
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