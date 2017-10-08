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У санаторії на Миколаївщині отруїлися шестеро дітей

Потерпілі діти відпочивали в санаторії "Очаків"
У четвер, 10 серпня, в Центральну районну лікарню Очакова було доставлено шестеро дітей віком від 3 до 12 років з ознаками харчової токсикоінфекції.
У санаторії на Миколаївщині отруїлися шестеро дітей Фото: euroradio.fm

Відразу після госпіталізації діти були обстежені, їм була надана необхідна медична допомога, інформує прес-служба управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА.

У другій половині дня четверо дітей були відпущені під розписку батьків. Ще двоє, що були госпіталізовані в стані середньої тяжкості, продовжують залишатися в лікувальному закладі. Їх стан оцінюється як стабільний.

"Четверо дітей у задовільному стані під розписку батьків, що послалися на необхідність від'їзду, додому виписані. Стан дітей стабільно задовільний, вони перебувають під спостереженням медиків", - йдеться в повідомленні.

Потерпілі діти відпочивали в санаторії "Очаків". Всі діти, з якими контактували госпіталізовані, були обстежені медиками безпосередньо у закладі.

Нагадаємо, що в Бердянську Запорізької області з табору госпіталізовано 30 дітей з харчовим отруєнням. Як розповіла директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Вікторія Клименко, дитячий оздоровчий санаторій "Блакитний" в Бердянську, на території якого створили імпровізований табір і де отруїлися діти, працював незаконно.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам, включно з Міністерством внутрішніх справ, вжити заходи за фактом масового отруєння дітей у Бердянську.

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10 08 2017 15:57
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