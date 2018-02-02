У Сан-Франциско можуть скасувати вироки щодо марихуани за останні 43 роки

На пе­рег­ляд у суд відправ­лять близь­ко 5000 криміналь­них справ з 1975 ро­ку

У Сан-Фран­циско ска­сую­ть всі кримінальні спра­ви що­до вжи­ван­ня марихуани за ба­гато років, оскільки з 2018 ро­ку в Каліфорнії її мож­на вжи­вати в рек­ре­ацій­них цілях.

З 1 січня 2018 ро­ку у Каліфорнії наб­рав чин­ності за­кон про вжи­ван­ня ма­риху­ани в рек­ре­ацій­них цілях. Відте­пер ко­жен жи­тель шта­ту мо­же зберіга­ти ка­набіс для влас­них пот­реб. Гро­мадя­ни стар­ше 21 років мо­жуть во­лодіти вдо­ма до 28 грам, а та­кож са­мостій­но ви­рощу­вати рос­ли­ну в не­вели­ких кіль­кос­тях, повідомляє The Washington Post.

Крім то­го, но­вий за­кон доз­во­ляє лю­дині, яка раніше бу­ла за­суд­же­на за зберіган­ня не­вели­кої кіль­кості нар­ко­тику, поп­ро­сити суд ска­сува­ти ви­рок, звер­нувшись з та­ким кло­потан­ням. Те­пер на пе­рег­ляд відправ­лять близь­ко 5000 криміналь­них справ з 1975 ро­ку, 3000 з яких, мож­ли­во, бу­дуть ска­совані. За сло­вами ок­ружно­го про­куро­ра міста Джор­джа Гас­ко­на, всі дані про зат­ри­ман­ня і су­дових рішен­нях зник­нуть з поліцей­ських баз.

У 1996 році Каліфорнія ста­ла пер­шим аме­рикансь­ким шта­том, де ле­галізу­вали ма­риху­ану в ме­дич­них цілях. Крім то­го, сь­огодні нар­ко­тик мож­на ле­галь­но ку­пити в Ко­лора­до, Ва­шин­гтоні, Оре­гоні, Не­ваді і на Алясці. Та­кож ма­риху­ана є повністю ле­галь­ною у Ко­лумбії, Уруг­ваї, Іспанії та ПАР. У де­сят­ках інших країн ка­набіс дек­риміналізо­ваний. В Ук­раїні за зберіган­ня подібних об’ємів ка­набісу мож­на от­ри­мати три ро­ки ув’яз­нення.

Нагадаємо, що в Китаї дітям запропонували відчути ефект від наркотиків за допомогою віртуальної реальності.