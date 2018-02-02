У Сан-Франциско можуть скасувати вироки щодо марихуани за останні 43 роки
З 1 січня 2018 року у Каліфорнії набрав чинності закон про вживання марихуани в рекреаційних цілях. Відтепер кожен житель штату може зберігати канабіс для власних потреб. Громадяни старше 21 років можуть володіти вдома до 28 грам, а також самостійно вирощувати рослину в невеликих кількостях, повідомляє The Washington Post.
Крім того, новий закон дозволяє людині, яка раніше була засуджена за зберігання невеликої кількості наркотику, попросити суд скасувати вирок, звернувшись з таким клопотанням. Тепер на перегляд відправлять близько 5000 кримінальних справ з 1975 року, 3000 з яких, можливо, будуть скасовані. За словами окружного прокурора міста Джорджа Гаскона, всі дані про затримання і судових рішеннях зникнуть з поліцейських баз.
У 1996 році Каліфорнія стала першим американським штатом, де легалізували марихуану в медичних цілях. Крім того, сьогодні наркотик можна легально купити в Колорадо, Вашингтоні, Орегоні, Неваді і на Алясці. Також марихуана є повністю легальною у Колумбії, Уругваї, Іспанії та ПАР. У десятках інших країн канабіс декриміналізований. В Україні за зберігання подібних об’ємів канабісу можна отримати три роки ув’язнення.
Нагадаємо, що в Китаї дітям запропонували відчути ефект від наркотиків за допомогою віртуальної реальності.
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